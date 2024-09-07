Девушка госпитализирована в результате наезда микроавтобуса в Пскове

21:10, 07 сентября 2024, ПАИ

Водитель, управляя микроавтобусом FIAT, допустил наезд на пешехода. ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 10/6 на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала 20-летняя пешеход-девушка. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.