Девушка госпитализирована в результате наезда микроавтобуса в Пскове
Водитель, управляя микроавтобусом FIAT, допустил наезд на пешехода. ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 10/6 на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала 20-летняя пешеход-девушка. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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