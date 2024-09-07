Пьяный водитель сбил велосипедиста в Пскове и скрылся с места происшествия, но был пойман

23:01, 07 сентября 2024, ПАИ

53-летний водитель, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. ДТП произошло у дома № 86 на улице Николая Васильева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водителя догнал и задержал актер псковского театра Александр Овчаренко совместно с другими велосипедистами.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.