Три человека погибли из-за пожара в Стругокрасненском районе

09:30, 08 сентября 2024, ПАИ

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Ксти в Стругокрасненском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Из-за пожара также сгорел жилой дом. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём жильцов дома. Обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.