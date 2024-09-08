Три человека погибли из-за пожара в Стругокрасненском районе
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Ксти в Стругокрасненском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Из-за пожара также сгорел жилой дом. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём жильцов дома. Обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.
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