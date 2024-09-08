До +28 градусов ожидается в Псковской области 9 сентября
Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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