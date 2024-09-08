Пьяный водитель протаранил автомобиль в Порховском районе
ДТП произошло на выезде из города в сторону Дно в Порховском районе: автомобиль Ford под управлением пьяного водителя протаранил стоящий на обочине автомобиль Niva. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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