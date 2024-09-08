Пьяный водитель протаранил автомобиль в Порховском районе

12:14, 08 сентября 2024, ПАИ

ДТП произошло на выезде из города в сторону Дно в Порховском районе: автомобиль Ford под управлением пьяного водителя протаранил стоящий на обочине автомобиль Niva. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.