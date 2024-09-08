Дмитрий Шахов проводит мониторинг соблюдения избирательных прав жителей муниципалитетов области

13:03, 08 сентября 2024, ПАИ

В последний день муниципальных выборов в Псковской области уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проводит мониторинг обеспечения и соблюдения избирательных прав голосующих в Гдовском и Плюсском районах. Об этом ПАИ сообщил сам омбудсмен.



Фото: Дмитрий Шахов



Фото: Дмитрий Шахов



Фото: Дмитрий Шахов



Фото: Дмитрий Шахов



Фото: Дмитрий Шахов



Фото: Дмитрий Шахов











Кроме того, вчера Дмитрий Шахов посетил избирательные участки в Бежаницком районе.

Во время посещения УИК омбудсмен обращает внимание на создание условий для проведения голосования, на наличие полного комплекта информационных материалов о кандидатах в депутаты, специальных средств для людей с ОВЗ, на сохранность избирательных ящиков для голосования и правильность учёта списков избирателей.

Во время посещений уполномоченный пообщался с членами комиссий, с наблюдателями и с избирателями. Как рассказал псковский омбудсмен, выборы в районах, которые он посетил, проходят спокойно, организация выборов со стороны избирательной комиссии Псковской области, территориальных и участковых избирательных комиссий находится на хорошем уровне.

Псковский омбудсмен особо подчеркнул, что замещение депутатских мандатов осуществляется на реальной альтернативной основе. В Порховском и Дновском районах конкуренция среди кандидатов в депутаты по одномандатным округам, например, значительно выше, чем в Бежаницком районе, добавил Дмитрий Шахов.

Кроме того, он отметил активность псковских отделений политических партий, которые принимают участие в выдвижении кандидатов в органы местного самоуправления.