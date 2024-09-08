Мужчину и женщины госпитализировали после ДТП в Красногородске
ДТП произошло на улице Велейской в Красногородске. Мужчина и женщина, предположительно пьяные, ехали на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и наехал на камни, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП их госпитализировали в медучреждение.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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