Мужчину и женщины госпитализировали после ДТП в Красногородске

13:34, 08 сентября 2024, ПАИ

ДТП произошло на улице Велейской в Красногородске. Мужчина и женщина, предположительно пьяные, ехали на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и наехал на камни, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП их госпитализировали в медучреждение.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.