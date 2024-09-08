33,17% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00
Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 15:00 8 сентября составила 33,17% (21 795 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
На избирательных участках уже проголосовало 17 865 человек (27,19%), а с помощью ДЭГ – 3 930 (86%).
Напомним, что сегодня в Псковской области проходит третий день голосования на муниципальных выборах.
Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Добавим, что также жители Псковской области могут проверить своё здоровье на избирательных участках.
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