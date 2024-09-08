33,17% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00

15:59, 08 сентября 2024, ПАИ

Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 15:00 8 сентября составила 33,17% (21 795 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На избирательных участках уже проголосовало 17 865 человек (27,19%), а с помощью ДЭГ – 3 930 (86%).

Напомним, что сегодня в Псковской области проходит третий день голосования на муниципальных выборах.

Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что также жители Псковской области могут проверить своё здоровье на избирательных участках.