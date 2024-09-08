Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Псковском районе

17:09, 08 сентября 2024, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей «Шкода» и «Шевроле Лачетти» произошло возле поворота на деревню Луни в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП пострадали пять человек, среди них – ребёнок 2021 года рождения.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.