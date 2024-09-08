Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Псковском районе
Лобовое столкновение автомобилей «Шкода» и «Шевроле Лачетти» произошло возле поворота на деревню Луни в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали пять человек, среди них – ребёнок 2021 года рождения.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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