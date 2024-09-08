Герой России встретился с псковскими школьниками

17:54, 08 сентября 2024, ПАИ

Герой России Жумагельды Нурахметов встретился с ученика пятого класса школы № 9 Пскова в преддверии Дня танкиста. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

«Гвардии капитан, трижды кавалер ордена Мужества, Герой России нашёл личное время во время своего отпуска, чтобы встретиться со школьниками и рассказать о такой важной военной специальности, как танкист», – отметили в фонде.

Первое, о чём спросили школьники: сложно ли быть героем? «Героем быть несложно, главное – оставаться человеком», – отметил военнослужащий.

Жумагельды также рассказал ребятам, что профессию военного выбрал ещё в школьные годы, а также о том, что регулярные занятия спортом закалили его волю и характер, а хорошая физическая форма не раз выручала его в работе и разных жизненных ситуациях.

Жумагельды Нурахметов окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, является командиром танковой роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Указом президента РФ в 2023 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Жумагельды Нурахметову присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».