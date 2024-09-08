Пенсионерка ушла в лес в Гдовском районе и не вернулась

19:09, 08 сентября 2024, ПАИ

Женщина 73 года рождения пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района Псковская области. 7 сентября ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост: 160 сантиметров, размер обуви: 37, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волнистые волосы, короткая стрижка.

Была одета в фиолетовую спортивную куртку, чёрную футболку, зеленые спортивные штаны, синие резиновые сапоги.

С собой: жёлтое ведро, очки в бежевой оправе.