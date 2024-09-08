Пенсионерка ушла в лес в Гдовском районе и не вернулась
Женщина 73 года рождения пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района Псковская области. 7 сентября ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы: рост: 160 сантиметров, размер обуви: 37, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волнистые волосы, короткая стрижка.
Была одета в фиолетовую спортивную куртку, чёрную футболку, зеленые спортивные штаны, синие резиновые сапоги.
С собой: жёлтое ведро, очки в бежевой оправе.
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