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Общество

Пенсионерка ушла в лес в Гдовском районе и не вернулась

Женщина 73 года рождения пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района Псковская области. 7 сентября ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионерка ушла в лес в Гдовском районе и не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд

Приметы: рост: 160 сантиметров, размер обуви: 37, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волнистые волосы, короткая стрижка.

Была одета в фиолетовую спортивную куртку, чёрную футболку, зеленые спортивные штаны, синие резиновые сапоги.

С собой: жёлтое ведро, очки в бежевой оправе.

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