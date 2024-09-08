В Пустошке прошла «ЭкоЯрмарка-2024»

20:55, 08 сентября 2024, ПАИ

В Пустошке прошла «ЭкоЯрмарка-2024» сегодня, 8 сентября. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

«Ярмарки и городские гулянья издавна были частью русской культуры и истории. С давних времён на нашей земле жили ремесленники, мастера, кузнецы, бондари, каменщики, устраивались ярмарки и торги в центре города или села, куда приезжали купцы, торговцы и ремесленники как из окрестных деревень и сёл, так и из отдалённой местности, чтобы продать свой товар и посмотреть чужой, где можно было продать излишки своей сельскохозяйственной продукции, прикупить обновки и другие необходимые товары, повеселиться и многое другое», – пишет газета.

На ярмарке можно было приобрести сеьскохозяйственную продукцию, овощи, фрукты, семена цветов, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Для гостей организовали концерт с участием творческих коллективов из Псковской области.