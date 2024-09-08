Школьники из Псковской области примут участие в «Президентских состязаниях» в Краснодарском крае

21:49, 08 сентября 2024, ПАИ

Всероссийский этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» будет проходить во Всероссийском детском центре «Орлёнок» Краснодарского края с 10 по 30 сентября. Псковскую область на соревнованиях среди городских команд представят обучающиеся 7 «А» класса школы №12 города Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Участниками мероприятия станут ребята из 87 субъектов РФ.

Делегация школы отправится в «Орлёнок» в составе 12 человек под руководством учителей физической культуры Ивана Игнатенкова и Сергея Дружинина.

Состязания будут проходить в четырёх основных видах: спортивное многоборье; эстафетный бег; теоретический конкурс; подвижные игры.

Дополнительные виды программы: бадминтон, баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол (дисциплина «пляжный волейбол»), самбо, плавание, спортивное ориентирование и шашки.

