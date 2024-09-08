Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в честь памятной даты

22:43, 08 сентября 2024, ПАИ

День Бородинского сражения 1812 года отметили в Пскове торжественным митингом у памятника М. И. Кутузову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации Пскова.

«Курсанты Псковского юридического института прочли стихи, посвященные этой памятной дате. Участники митинга возложили цветы к монументу великого полководца Михаила Кутузова в память о подвиге всех павших на поле сражения за свободу нашей Родины в Отечественной войне 1812 года», – говорится в сообщении.

В этот день юные псковичи вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Молодые патриоты дали клятвы на верность Отечеству и юнармейскому братству.