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Культура

«Уграда» стала участником VI Международного фестиваля традиционной народной культуры «Аннинское раздолье»

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» стал участником VI Международного фестиваля традиционной народной культуры «Аннинское раздолье», который прошёл в Новоселье Ленинградской области сегодня, 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

С сентября 2019 года гостеприимная Аннинская земля принимает участников Международного фестиваля традиционной народной культуры «Аннинское раздолье». Фестиваль стал ярким ежегодным событием.

Гостями и участниками фестиваля стали фольклорные коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Липецкой областей, Крыма, а также из зарубежья: Китай, Латвия, Чешская республика, Южная Моравия.

«Все артисты уникальные и каждый хорош по-своему. Многообразие разностилевой музыки, участие в фестивале как заслуженных артистов, так и молодых коллективов - всё это дарит зрителям незабываемые воспоминания. Участники творческих коллективов поют, пляшут, играют в старинные игры и проживают вместе со зрителями старинные традиционные обряды, разыгрывают кукольные представления для детей. Красочное парадное шествие участников и замечательный концерт, а рядом мастеровитая добротная ярмарка предлагает разнообразные товары от умельцев, где каждый может принять участие в уникальных мастер-классах от лучших мастеров-ремесленников нашего края», – отметили в Центре народного творчества.

В завершение фестиваля – награждение участников и выступление специального гостя фестиваля.

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