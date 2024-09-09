Интернет-шопинг для великолучанина обернулся потерей денег
Интернет-шопинг для великолучанина 1982 года рождения обернулся потерей денег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Местный житель города Великие Луки стал жертвой недобросовестного продавца на сайте бесплатных онлайн-объявлений. Под предлогом продажи снегохода «Хаски» неустановленное лицо завладело 59 тысячами рублей. Именно столько перевёл великолучанин по реквизитам продавца.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование продолжается.
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09 сентября 2024
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