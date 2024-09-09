43% псковичек привлекают мужчины-спортсмены

08:46, 09 сентября 2024, ПАИ

Самое привлекательное хобби мужчин в глазах женщин из Пскова – это спорт. Такого мнения придерживаются 43% респондентов, следует из данных опроса SuperJob.

На втором месте – умение строить и ремонтировать (20%), а 13% женщин нравятся мужчины-путешественники, 12% находят привлекательными кулинаров. 11% псковичек предпочитают мужчин, увлекающихся автомобилями. 10% выбирают охотников и рыбаков.

9% опрошенных считают привлекательными мужчин, которые любят читать, а 5% нравятся мужчины, увлечённые самообразованием и развитием. Ещё столько же предпочитают музыкантов.