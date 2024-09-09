43% псковичек привлекают мужчины-спортсмены
Самое привлекательное хобби мужчин в глазах женщин из Пскова – это спорт. Такого мнения придерживаются 43% респондентов, следует из данных опроса SuperJob.
На втором месте – умение строить и ремонтировать (20%), а 13% женщин нравятся мужчины-путешественники, 12% находят привлекательными кулинаров. 11% псковичек предпочитают мужчин, увлекающихся автомобилями. 10% выбирают охотников и рыбаков.
9% опрошенных считают привлекательными мужчин, которые любят читать, а 5% нравятся мужчины, увлечённые самообразованием и развитием. Ещё столько же предпочитают музыкантов.
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