Несколько объектов Псковского музея будут закрыты для туристов и горожан

09:54, 09 сентября 2024, ПАИ

Сегодня, 9 сентября, несколько объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты для туристов и горожан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В частности, нельзя будет попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартиру В. И. Ленина; музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьбу М. П. Мусоргского; музей-усадьбу С. В. Ковалевской; музей истории города Печоры.

Зато можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»; Двор Постникова, где открылась новая выставка; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.