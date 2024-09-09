Дорожники приводят в порядок тротуар у ​дома № 31/29 на улице Народной в Пскове

10:01, 09 сентября 2024, ПАИ

Дорожники приводят в порядок тротуар у ​дома № 31/29 на улице Народной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

По его словам, через неделю дорожники приступят к ремонту тротуаров вдоль дома № 6 на улице Красноармейской, а затем к восстановлению проезда к Снетогорскому женскому монастырю.

«Срок исполнения контракта – до конца октября. Но подрядчик рассчитывает завершить работы раньше», – уточнил Борис Елкин.