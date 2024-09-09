Студенты ПсковГУ могут присоединиться к школе волонтёров-медиков

10:08, 09 сентября 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ могут присоединиться к школе волонтёров-медиков, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Трехдневное обучение начнется 11 сентября. За это время участники познакомятся с работой регионального отделения, выявят лидерские качества, приобретут и отработают навыки оказания первой помощи.

Учеников школы также ждут занятия по основам профилактической медицины, интерактивная площадка, экскурсия по станции переливания крови, наставничество от координаторов направлений, игровой вечер и выпускной.

После обучения участники получат типовой сертификат с подписью регионального координатора.

Занятия пройдут по адресу: ул. Некрасова, 24 с 17:00 до 19:00. Для записи необходимо заполнить форму.