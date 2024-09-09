Игорь Сопов: Жалоб, которые могли бы повлиять на итоги выборов в Псковской области, не зафиксировано

10:45, 09 сентября 2024, ПАИ

Жалоб, которые могли бы повлиять на итоги муниципальных выборов в Псковской области, не зафиксировано. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы довольны результатами кампании, которая прошла. Самое важное для нас, для избирательной системы, – это отсутствие жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования или изменить каким-то образом расклад на избирательных участках», – сказал Игорь Сопов.

За всю избирательную кампанию, которая проходила в Псковской области, региональная избирательная комиссия получила только 14 обращений. «Семь обращений были признаны необоснованными. Ещё семь обращений были признаны обоснованными – это были обращения, связанные с незаконной агитационной печатной продукцией, которая распространялась в ряде районов. И в принципе это не относится никак к самой процедуре выборов», – заметил председатель избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.