«Луки-Энергия» примет «Балтику» в следующем раунде Кубка России

11:32, 09 сентября 2024, ПАИ

В четвёртом раунде Кубка России по футболу великолукский клуб «Луки-Энергия» примет на своём поле калининградскую «Балтику». Матч пройдёт в одну из дат с 24 по 26 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе «Луки-Энергии».

Напомним, что великолучане вышли в четвёртый раунд, обыграв на домашнем поле «Рязань» со счётом 3:0.

«Балтика» сейчас идёт на седьмом месте в Первой лиге по футболу. В прошлом сезоне команда выступала в Премьер-лиге, где заняла предпоследнее место. Клуб из Калининграда недавно возглавил Андрей Талалаев. Специалист в прошлом сезоне был главным тренером подмосковных «Химок», которые досрочно выиграли Первую лигу. Благодаря этому команда сейчас выступает в Высшей лиге.

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