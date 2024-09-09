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Общество

После предупреждения УФАС в Усвятском районе разработали схему размещения рекламы

После предупреждения псковского УФАС в Усвятском районе разработали и опубликовали схему размещения рекламных конструкций. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Отсутствие утвержденной и размещенной на официальном сайте органа местного самоуправления схемы приводит к необоснованному ущемлению прав хозяйствующих субъектов в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности. Также отсутствие схемы размещения рекламных конструкций приводит к невозможности проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пояснили в УФАС.

Новая схема позволит корректно проводить торги на право размещения рекламных конструкций, устанавливать прозрачные и понятные участникам рынка наружной рекламы условия работы, пресекать размещение незаконной рекламы.

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