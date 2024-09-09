Почти 90% многоквартирных домов в Пскове готовы к отопительному сезону
Около 90% многоквартирных домов в Пскове готовы к отопительному сезону, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.
Всего из 1 322 домов готовы 1 177 или 89%.
При этом 145 многоквартирных домов ещё не готовы к отопительному сезону. 43 из них относятся к жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья, то есть непосредственно управляются жильцами.
Самыми отстающими по подготовке к отопительному сезону оказались управляющая компания «Жилсервис», муниципальное предприятие Пскова «Лифтмонтажсервис», управляющие организации «Бастион» и «Седьмой район», а также ООО «Перспектива».
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