Почти 90% многоквартирных домов в Пскове готовы к отопительному сезону

12:00, 09 сентября 2024, ПАИ

Около 90% многоквартирных домов в Пскове готовы к отопительному сезону, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Всего из 1 322 домов готовы 1 177 или 89%.

При этом 145 многоквартирных домов ещё не готовы к отопительному сезону. 43 из них относятся к жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья, то есть непосредственно управляются жильцами.

Самыми отстающими по подготовке к отопительному сезону оказались управляющая компания «Жилсервис», муниципальное предприятие Пскова «Лифтмонтажсервис», управляющие организации «Бастион» и «Седьмой район», а также ООО «Перспектива».