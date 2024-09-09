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Общество

Россиян перед разводом могут обязать проходить примирительную процедуру

В России прорабатывается вопрос о введении обязательной примирительной процедуры перед бракоразводным процессом. Ранее в Госдуме обратили внимание на законодательство о бракоразводном процессе в Азербайджане, где перед процедурой расторжения брака супруги обязаны пройти примирительную медиацию и оплатить её услуги. Нововведение обсуждается в рамках госполитики в сфере защиты семьи, сообщает «Коммерсантъ».

Глава Министерства юстиции Константин Чуйченко объявил о том, что планируется подготовка ведомством законопроекта об обязательной досудебной «примирительной процедуре» при бракоразводном процессе. В ходе нее супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов, если они не решили отменить развод. Инициатива рассматривается для реализации госполитики в сфере защиты семьи.

В России уже существует закон о медиации, суть которой заключается в участии посредника в процедуре урегулирования конфликтов. С 2011 года россияне могут обратиться к медиатору по поводу гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также в урегулировании семейных вопросов, в число которых входит и развод. В данном случае процедура медиации является добровольной и должна оплачиваться участниками конфликта, поэтому не является популярной у граждан.

На общественных площадках России, в том числе и в Госдуме, вопрос введения обязательной «примирительной процедуры» поднимается не впервые. По словам депутата «Единой России» Олега Матвейчева, в Азербайджане процедуру медиации при бракоразводном процессе сделали обязательной в 2021 году и оплачивают её супруги. Депутат отметил, что уже 20% пар после первой сессии отказываются от похода в суд. Остается неизвестно, отказываются ли данные пары в целом от идеи о расторжении брака.

Однако не все относятся к инициативе о принудительной медиации положительно, признает глава думского комитета по делам семьи Нина Останина. Главный тезис оппонентов к введению законопроекта заключается в том, что государство таким образом «вмешивается в дела семьи». «Но речь идет как раз о случаях, когда в семье появилась трещина, когда супруги решили подать заявление и обратились в суд, – отстаивает инициативу депутат. – А институт медиации рассчитан на то, чтобы попытаться все-таки урегулировать семейный конфликт». Останина считает, что оплачивать услугу о медиации должно государство: «Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов».

Согласно Псковстату, в Псковской области за январь – июнь 2024 года были разведены 1373 пары и заключено 1474 брака, за аналогичный период в 2023 году – 1422 развода и заключено 1507 браков.

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