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Политика

Депутатские мандаты получили шесть партий из 11, принимавших участие в выборах в Псковской области

Депутатские мандаты получили шесть партий из 11, принимавших участие на муниципальных выборах в Псковской области, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Из 11 политических партий, которые принимали участие в голосовании, шесть получили мандаты», – сказал Игорь Сопов и отметил, что это говорит об открытости выборов, конкурентности и плюрализме.

«Мы заместили 108 мандатов и шесть партий получили эти мандаты: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Российская партия пенсионеров – за социальную справедливость», «Яблоко» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», – уточнил председатель региональной избирательной комиссии.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.

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