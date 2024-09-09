Игорь Сопов: Явка на выборы в Псковской области достаточно высокая, несмотря на муниципальный уровень кампаний

12:19, 09 сентября 2024, ПАИ

34,77% составила явка на сентябрьские выборы в Псковской области, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Явка для наших выборов достаточно высокая, несмотря на то что проходили муниципальные кампании. Явка составила 34,77%. Мы считаем, что такая высокая явка обусловлена тем, что мы работаем для наших избирателей три дня и они имеют возможность в эти три дня проголосовать. Также у нас применялось дистанционное электронное голосование. Несмотря на то что нас некоторые политические партии постоянно критикуют за дистанционное голосование, критикуют за многодневное голосование, мы понимаем, что это всё удобно для наших избирателей. Поэтому позиция избирательной комиссии здесь следующая: трёхдневное голосование, развитие дистанционного голосования остаются. Я думаю, что мы будем использовать их и в последующие годы», – сказал Игорь Сопов.

Напомним, всего на территории региона проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.