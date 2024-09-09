Ассоциация волонтёров СВО готовит поэтический сборник

12:21, 09 сентября 2024, ПАИ

Ассоциация волонтёров СВО готовит поэтический сборник. В августе 2024 года объявила об отборе авторских стихотворений для создания сборника, посвященного специальной военной операции. К участию в отборе может присоединиться любой желающий автор, чьи произведения посвящены бойцам и отражают дух времени, патриотизм и поддержку наших героев. Как сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области, отбор авторских стихотворений проводится членами правления Ассоциации волонтеров СВО.

Стихотворения объединят в сборник, посвящённый специальной военной операции, и издадут до ноября 2024 года. Все средства, полученные от продажи сборника, будут направлены на закупку гуманитарного груза для участников СВО.

Авторы могут прислать свои стихотворения до 30 сентября 2024 года с указанием авторства, населенного пункта и контактного номера на электронный адрес: volsvo@rambler.ru.

Ассоциация волонтеров специальной военной операции была учреждена 20 апреля 2024 года для содействия и реализации проектов и мероприятий, направленных на оказание помощи военнослужащим и добровольцам – участникам СВО. Ассоциация занимается также реализацией программ материального обеспечения и социальной защиты участников СВО.