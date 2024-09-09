Мемориальную доску в честь погибшего участника СВО открыли в Печорском районе

14:10, 09 сентября 2024, ПАИ

Мемориальную доску в честь погибшего участника СВО Кирилла Кипяткова открыли в Митковицкой школе Печорского муниципального округа, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева





«Таким был наш герой Кирилл Кипятков из Митковиц. В январе текущего года он отдал свою жизнь за Родину. Сегодня с его родными, почётными гостями, односельчанами, педагогами и учащимися Митковицкой школы открыли мемориальную доску памяти её мужественного выпускника», – отметил Валерий Зайцев.

Указом президента России за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Кирилл Кипятков награждён орденом Мужества посмертно.