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Происшествия

Три человека пострадали после вылета автомобиля в кювет в Великолукском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет на 663-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Три человека пострадали после вылета автомобиля в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали после вылета автомобиля в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали после вылета автомобиля в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали три человека. Помощь им оказывается на месте, а также решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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