Три человека пострадали после вылета автомобиля в кювет в Великолукском районе

13:46, 09 сентября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет на 663-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали три человека. Помощь им оказывается на месте, а также решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.