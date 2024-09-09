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Происшествия

Ранее сбегавший из дома подросток пропал в Псковской области

14-летнего Даниила Васильева разыскивают в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

6 сентября мальчик ушёл из дома в деревне Родина, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, он может находиться в торговых центрах. Ранее он уже уходил из дома. Ростом мальчик 155 сантиметров, у него светло-русые волосы и короткая стрижка. Был одет в серую толстовку, синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кому известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в ОМВД России по Псковской области или по телефонам (8 8112) 67-68-51, 59-33-00 или 02.

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