Основатель псковской службы доставки рассказал, почему он не работает в найме

14:13, 09 сентября 2024, ПАИ

Основатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал, почему не работает в найме.

«Люди, работающие в найме, участвуют в гонке за деньгами, за оборотами, за покупателями. Мне кажется, это интересно, конечно, но можно жить и по-другому: без гонок, получая удовольствие от своего дела. Мне достаточно того, что мы работаем в плюс и не участвуем в этой гонке», – поделился Андрей Иванов.

«Я работал с большими корпорациями и мог развиваться в этом направлении, но предпочёл тот уровень бизнеса, который «сидит и тихонечко работает» и старается быть полезным горожанам», – добавил предприниматель.