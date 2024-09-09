Создатель псковской службы доставки: Когда я предложил своим студентам начать бизнес вместе, они отказались

14:40, 09 сентября 2024, ПАИ

«Когда я предложил своим студентам начать бизнес вместе, они отказались», - рассказал создатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я фактически запустился с нуля, вложений никаких не требовалось. У меня был «Логан», на котором я всё и возил. Товаров туда вмещалось на 200 тысяч рублей. Заказы я собирал сам. Потом появились водители со своими машинами, потом – четыре пункта приёма заказов по доставке из «Икеи». Три из них закрылись после ухода «Икеи», - уточнил Иванов.

Андрей Иванов также рассказал, что параллельно занимался и доставкой продуктов.

«Доместа» - название, которое получилось из сочетания двух слов «до» и «места». Мы доставляем товары до нужного заказчикам места. Всё просто – это служба доставки. Мы активно даем обратную связь через «ВКонтакт», сделали удобный сайт с личным кабинетом, где видно заказанное, доставленное, то, что ещё в пути. И сейчас держимся на скорости и удобстве для заказчиков», - добавил Андрей Иванов.