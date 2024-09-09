Готовность Псковской области к отопительному сезону превышает 70%

14:37, 09 сентября 2024, ПАИ

Более 70% составляет общая готовность объектов в Псковской области к отопительному сезону, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании профильной комиссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом Палкинский район готов к отопительному сезону на 100%. Также высокий темп подготовки показывают Островский район и Бежаницкий муниципальный округ.

Михаил Ведерников призвал руководство всех муниципалитетов предельно внимательно отнестись к подготовке к отопительному сезону и не затягивать с организационными вопросами, поскольку, по предварительным прогнозам синоптиков, похолодание придёт в регион после 20 сентября.

«Мы должны быть готовы начать подачу тепла и раньше, если среднесуточная температура начнёт падать. Времени остаётся не так много. Нужно убедиться, что все мероприятия по подготовке к отопительному сезону будут проведены качественно и в срок», – отметил глава региона.

Он добавил, что региональное правительство всегда готово оказать муниципалитетам поддержку.

Всего на мероприятия по подготовке к отопительному сезону из регионального бюджета было выделено 150 миллионов рублей, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. Ещё 200 миллионов рублей было выделено для разработки проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и ремонта крупных объектов. Около 100 миллионов рублей из них направлено на объекты ЖКХ.

Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева напомнила, что получить паспорта готовности потребителей тепловой энергии необходимо до 15 сентября. Сейчас необходимые документы подготовили только власти Великолукского и Порховского районов.

Кроме того, она рассказала о создании в регионе группировки сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и транспортной инфраструктуры. К работе готовы почти сто аварийно-восстановительных бригад численностью около 460 человек.

В свою очередь исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Ростехнадзора по Псковской области Алексей Мещеряков сообщил, что на сегодняшний день в регионе проведено 32 контрольных мероприятия по оценке готовности теплоснабжающих организаций.

В рамках заседания были представлены доклады отдельных муниципалитетов. В них завершается формирование запасов топлива и подготовка предприятий к работе в отопительный период.