Псковичка выиграла золото на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

14:29, 09 сентября 2024, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Ангелина Семёнова выиграла золото на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Ангелина Семёнова заняла первое место в смешанных четвёрках на байдарках на дистанции 500 метров. Она сражалась за награды в экипаже со спортсменами Московской области и Алтая Никитой Максимовым, Марией Давыкозой и Никитой Бызовым.

На финише экипаж с псковичкой в составе обогнал ближайших преследователей на секунду. Всего в финальном заезде участвовали шесть экипажей.

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