59 боеприпасов и шесть единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:53, 09 сентября 2024, ПАИ

59 боеприпасов и шесть единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 2 по 8 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили шесть административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.