В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время Великой Отечественной войны
В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время Великой Отечественной войны, пишет газета «Островские вести».
У обелиска, установленного в память молодогвардейцам, расстрелянным недалеко от деревни Тишино в Островском районе, состоялся траурный митинг, посвящённый 81-й годовщине гибели группы островских подпольщиков.
По традиции отдать дань памяти и уважения героям собрались представители разных поколений: сотрудники администрации Островского района, учащиеся городских и районных школ, члены детских и молодёжных общественных организаций, ветераны и члены семей островских молодогвардейцев.
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
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Фото: Анастасия Гольцман
Юнармейцы Дома детского творчества подготовили для присутствующих программу, в ходе которой рассказали о трагических страницах в истории Островского района во время Великой Отечественной войны, об островских героях-подпольщиках, их деятельности и истории создания комсомольской организации, вставшей на защиту страны.
Перед участниками митинга выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, который напомнил присутствующим о подвигах островских молодогвардейцев и обратился к молодому поколению с напутствием, пожелав школьникам всегда помнить о них и передавать эту память из поколения в поколение.
Участники митинга почтили память расстрелянных в Тишинском лесу подпольщиков и земляков, погибших в ходе специальной военной операции на Украине минутой молчания, и возложили к обелиску подпольщиков живые цветы.
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В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время Великой Отечественной войны
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