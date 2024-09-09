В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время Великой Отечественной войны

17:08, 09 сентября 2024, ПАИ

В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время Великой Отечественной войны, пишет газета «Островские вести».

У обелиска, установленного в память молодогвардейцам, расстрелянным недалеко от деревни Тишино в Островском районе, состоялся траурный митинг, посвящённый 81-й годовщине гибели группы островских подпольщиков.

По традиции отдать дань памяти и уважения героям собрались представители разных поколений: сотрудники администрации Островского района, учащиеся городских и районных школ, члены детских и молодёжных общественных организаций, ветераны и члены семей островских молодогвардейцев.



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



















Юнармейцы Дома детского творчества подготовили для присутствующих программу, в ходе которой рассказали о трагических страницах в истории Островского района во время Великой Отечественной войны, об островских героях-подпольщиках, их деятельности и истории создания комсомольской организации, вставшей на защиту страны.

Перед участниками митинга выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, который напомнил присутствующим о подвигах островских молодогвардейцев и обратился к молодому поколению с напутствием, пожелав школьникам всегда помнить о них и передавать эту память из поколения в поколение.

Участники митинга почтили память расстрелянных в Тишинском лесу подпольщиков и земляков, погибших в ходе специальной военной операции на Украине минутой молчания, и возложили к обелиску подпольщиков живые цветы.