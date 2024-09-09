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Общество

Псковичи могут принять участие в Международном молодежном конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»

В 2024 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Работы можно отправлять на сайт anticorruption.life, где также размещены правила его проведения, регламентирующие условия участия, критерии оценки работ.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик» в трех возрастных группах - от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 года до 25 лет. Работы принимаются до 1 октября.

Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией.

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