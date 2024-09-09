Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

16:06, 09 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции снова выявили водителей, которые управляли транспортом в Псковской области в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее эти водители уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 7 сентября на улице Марго в Себеже инспекторы остановили автомобиль Kia для проверки. За рулём находился 39-летний местный житель с признаками опьянения. Транспортное средство было изъято.

Вечером 8 сентября на улице Смольной в Бежаницах сотрудники Госавтоинспекции выявили нетрезвого 36-летнего водителя, который ехал на мотоблоке без государственных регистрационных номеров. Мотоблок изъяли. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.