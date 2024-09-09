Кражу велосипеда раскрыли в Пскове

16:45, 09 сентября 2024, ПАИ

Кражу велосипеда раскрыли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к полицейским обратилась 53-летняя местная жительница. Она сообщила, что её велосипед Author Spectra украли от дома на улице Гражданской после того, как неизвестный повредил тросик. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – им оказался 27-летний пскович.