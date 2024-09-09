Мост через реку Пскову повторно перекроют в Псковском районе

16:54, 09 сентября 2024, ПАИ

Мост через реку Пскову повторно перекроют в Псковском районе 12 сентября, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскову вводится на участке от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы Псковского района.

Перекрытие этого участка будет осуществляться короткими промежутками времени (не более часа) в течении дня. В это время подрядчик будет демонтировать балки пролётного строения на втором пролёте проезжей части.

Обновление искусственного сооружения ведётся по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Во время работ подрядчик отремонтируют опоры, выполнит подъём железобетонных балок и замену опорных частей. Также полностью обновят мостовое полотно, проведут работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов, заменят барьерное и перильное ограждения.

Всего на ремонт выделено около 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы планируется завершить в июне 2025 года.