Себежские ориентировщики выиграли три награды на соревнованиях в Белоруссии

16:58, 09 сентября 2024, ПАИ

Себежане выиграли три награды открытых областных соревнований по спортивному ориентированию среди детско-юношеских команд. Старты прошли в Белоруссии с 6 по 8 сентября, пишет районная газета «Призыв».

Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Смоленска, Санкт-Петербурга, Псковской области и Белоруссии. 13 спортсменов представляли Себежский район.

Золотую медаль выиграл Артём Ермолаев, а серебро – Анастасия Жгун и Виталий Матвеев.

«У нас много нереализованных возможностей, четвёртых и пятых мест. Значит, есть к чему стремиться», – отметил тренер команды Виталий Матвеев.

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