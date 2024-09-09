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Общество

Суд в Псковской области постановил заключить под стражу блогера-иноагента Яна Матвеева*

Пушкиногорский районный суд рассмотрел ходатайство следователя ОВД Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании в отношении блогера Яна Матвеева* (включён в реестр иностранных агентов) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания на территории России, либо с момента пересечения им государственной границы в случае его экстрадиции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело в связи с тем, что, будучи два раза в течение одного года привлечённым к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он распространил в администрируемом им телеграм-канале информационные материалы без указания в них на то, что эти материалы распространены иноагентом.

В установленном законом порядке обвиняемый не задерживался.

Суд установил, что Матвеев* скрылся от органов предварительного следствия, поэтому объявлен в розыск. Его местонахождение неизвестно, по месту регистрации он не проживает, постоянного места жительства в России не имеет.

«Обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжать избегать уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление. Имеется риск, что он будет скрываться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжит заниматься преступной деятельностью и совершит новые преступления», – отметили в пресс-службе судов, уточнив, что суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав Матвееву* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Срок содержания под стражей постановлено исчислять с момента фактического задержания обвиняемого в России, либо с момента пересечения им государственной границы РФ в случае его экстрадиции на территорию страны.

* Ян Матвеев признан Минюстом РФ иноагентом.

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