Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области

17:58, 09 сентября 2024, ПАИ

Представителей газовой отрасли Псковской области чествовали в правительстве региона в понедельник, 9 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Представителей поздравил заместитель губернатора Игорь Шатурный. Он подчеркнул, что с помощью совместных усилий газовиков в регионе решают задачи развития соцсферы и реализуют масштабные проекты.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ































Работа представителей отрасли влияет не только на экономику, но и на комфортные условия для проживания в стране, в частности в Псковской области, отметил Игорь Шатурный.

«Любая организация – это прежде всего люди, которые создают и реализуют задачи и проекты, стоящие перед ними», – сказал вице-губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что современное поколение газовиков вносит достойный вклад в развитие газовой отрасли. Также особые слова благодарности он выразил ветеранам сферы.

В том числе Игорь Шатурный вручил благодарственные письма правительства области сотрудникам «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков».