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Общество

Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области

Представителей газовой отрасли Псковской области чествовали в правительстве региона в понедельник, 9 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Представителей поздравил заместитель губернатора Игорь Шатурный. Он подчеркнул, что с помощью совместных усилий газовиков в регионе решают задачи развития соцсферы и реализуют масштабные проекты.

  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Сотрудников газовой отрасли наградили в правительстве Псковской области
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Работа представителей отрасли влияет не только на экономику, но и на комфортные условия для проживания в стране, в частности в Псковской области, отметил Игорь Шатурный.

«Любая организация – это прежде всего люди, которые создают и реализуют задачи и проекты, стоящие перед ними», – сказал вице-губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что современное поколение газовиков вносит достойный вклад в развитие газовой отрасли. Также особые слова благодарности он выразил ветеранам сферы.

В том числе Игорь Шатурный вручил благодарственные письма правительства области сотрудникам «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков».

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