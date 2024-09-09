Четыре молодых фельдшера пополнили команду противотуберкулёзного диспансера Псковской области

18:08, 09 сентября 2024, ПАИ

Четыре молодых фельдшера пополнили команду противотуберкулёзного диспансера Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области







Все ребята закончили Псковский медицинский колледж этим летом и приступили к самостоятельной практике. Снежана Пономарёва родилась и закончила школу в Республике Коми, но поступила в Псковский медицинский колледж на лечебное дело. Татьяна Сатина, Никита Родин – псковичи, а Валерия Смолякова училась в Линовской школе Пыталовского района.

«Важно поддерживать таких специалистов, предоставляя им возможности для дальнейшего обучения и профессионального роста. Успехов им в их новой практике и в служении здоровью людей», – отметили в профильном комитете.