Пскович обвиняется в убийстве женщины в общежитии

18:22, 09 сентября 2024, ПАИ

В Пскове мужчина обвиняется в причинении знакомой тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

29 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из комнат в общежитии в городе Пскове тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель, у которого потерпевшая находилась в гостях. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого хозяин комнаты нанёс несколько ударов женщине в область головы и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия: изъяты биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.