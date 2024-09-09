Осенний кубок по спортивной ловле рыбы пройдёт в Пскове 14 сентября

18:52, 09 сентября 2024, ПАИ

Осенний кубок по спортивной ловле рыбы «Рыболовная семья. РФ – 2024» с помощью донной и поплавочной удочки пройдёт на левом берегу реки Великой, рядом с храмом Климента Папы Римского,14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участвовать может любой желающий. Соревнования будут проводиться в течение одного дня и включают один тур, который продлится четыре часа.

Победителя определят по весу улова и наградят переходящим кубком. Призёры получат медали. За самый большой улов будет вручен главный приз – удилище. Остальные участники смогут получить 120 килограмм прикормки и сертификаты в магазин.