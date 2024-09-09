Участники I Российско-Белорусского молодёжного медфорума высадили аллею на площадке ПсковГУ

19:21, 09 сентября 2024, ПАИ

Программа I Российско-Белорусского молодёжного медицинского форума продолжилась посещением Российско-Белорусского ландшафтного технологического парка. В мероприятии приняли участие студенты медфака и ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

«Проект парка разработали выпускники кафедры дизайна ПсковГУ, к нему подключились и другие структурные подразделения вуза. Потому что идея очень захватывающая – создать пространство привлекательное, современное, многофункциональное не только для студентов и сотрудников, но и для жителей и гостей нашего города, чтобы оно стало местом притяжения», – отметила проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.

В парке планируется оборудовать три основные площадки. Первая из них для массовых торжественных мероприятий, на ней будут располагаться различные выставки, приуроченные к значимым датам в городе и масштабным мероприятиям в университете. В настоящее время здесь оборудована выставка «ПсковГУ в жизни региона», которая посвящена 80-летию образования Псковской области.

Следующая площадка – пергола дружбы, которая символизирует дружбу между Россией и Республикой Беларусь. Здесь будет размещена информация о белорусских и российских вузах, которые входят в консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ». Также планируется оборудовать крытую площадку для отдыха, где на открытом воздухе будут проходить мастер-классы и просветительские лекции.

Завершилась встреча высадкой на площадке парка аллеи кустов можжевельника.

Организаторы форума – ПсковГУ и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.