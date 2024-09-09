У деревни Соловьи Псковского района состоялся памятный митинг, посвящённый Дню танкиста

19:35, 09 сентября 2024, ПАИ

Памятный митинг, посвящённый Дню танкиста, состоялся у деревни Соловьи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

В митинге приняли участие представители администрации Псковского района, работники Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района, ветераны, школьники и юнармейцы Стремуткинской средней школы. Все участники почтили память героев, возложив цветы к монументу воинам-танкистам, отдавшим свои жизни за свободу Родины.

Это место хранит память о героическом танковом бое, который состоялся здесь в первые дни Великой Отечественной войны, 7 июля 1941 года. Советские танкисты под командованием полковника Орленко дали отпор немецкой мотопехоте, уничтожив 22 танка и девять противотанковых орудий. Этот бой, хотя и не широко известный, сыграл ключевую роль в срыве планов немецкого наступления на Псков. Танкисты сдерживали врага, позволив другим частям Красной армии перегруппироваться и эвакуировать жителей Пскова и близлежащих деревень.

В 2015 году на месте боя был установлен памятный знак из чёрного гранита с силуэтом танка и датой сражения.