У деревни Соловьи Псковского района состоялся памятный митинг, посвящённый Дню танкиста
Памятный митинг, посвящённый Дню танкиста, состоялся у деревни Соловьи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.
В митинге приняли участие представители администрации Псковского района, работники Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района, ветераны, школьники и юнармейцы Стремуткинской средней школы. Все участники почтили память героев, возложив цветы к монументу воинам-танкистам, отдавшим свои жизни за свободу Родины.
Это место хранит память о героическом танковом бое, который состоялся здесь в первые дни Великой Отечественной войны, 7 июля 1941 года. Советские танкисты под командованием полковника Орленко дали отпор немецкой мотопехоте, уничтожив 22 танка и девять противотанковых орудий. Этот бой, хотя и не широко известный, сыграл ключевую роль в срыве планов немецкого наступления на Псков. Танкисты сдерживали врага, позволив другим частям Красной армии перегруппироваться и эвакуировать жителей Пскова и близлежащих деревень.
В 2015 году на месте боя был установлен памятный знак из чёрного гранита с силуэтом танка и датой сражения.
У деревни Соловьи Псковского района состоялся памятный митинг, посвящённый Дню танкиста
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