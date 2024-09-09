Новая площадка для детей открылась в парке отдыха в Бежаницах

19:54, 09 сентября 2024, ПАИ

Новая площадка для детей открылась в парке отдыха в Бежаницах. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В августе 2024 года объект прошёл приёмку и был сдан в эксплуатацию. Теперь в парке отдыха на левой стороне от центральной пешеходной дорожки оборудована детская площадка. Там есть домик, песочница, качалка, горки, качели, игровые формы. Все они смонтированы на резиновом покрытии, оберегающем детей от получения травм при падении.

Отметим, в 2023 году жители Бежаницкого района принимали участие во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Голосование проводилось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На голосование были выдвинуты два объекта в рп Бежаницы: пожарная площадь и детская площадка в центральном парке. Последний и стал победителем.